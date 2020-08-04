10598 مسافرا يترددون على مطار القاهرة الدولي خلال 24 ساعة

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 105رحلة طيران سفر ووصول لشركات طيران مصرية وأجنبية تضم وجهات دولية وداخلية وذلك لنقل 10598 مسافر من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة، إن المطار سيسير اليوم 54 رحلة سفر تقل على متنها 4490، فى حين تستقبل صالات الوصول بمبانى المطار الثلاث. بالإضافة إلى مبنى المواسم 51 رحلة، تقل على متنها 6108 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.