مطار القاهرة يستقبل 12573 مسافرا من جنسيات مختلفة اليوم

يسير مطار القاهرة الدولي الخميس، 123 رحلة طيران دولية ومحلية وشحن جوي وخاص، إلى عدة وجهات أوروبية وعربية، وأفريقية، وآسيوية، لنقل 12573 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إنّ المطار سيسير اليوم 63 رحلة سفر لنقل 4954 راكبا، وتستقبل صالات الوصول بمباني المطار المختلفة 60 رحلة وصول لنقل 7573 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.