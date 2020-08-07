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مطار القاهرة يستقبل اليوم 9496 راكبا من جنسيات مختلفة

كتب:

أيمن حمزة
09:17 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 16 ألف مسافر من جنسيات مختلفه خلال ال 24 ساعة القادمة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 16 ألف مسافر من جنسيات مختلفه خلال ال 24 ساعة القادمة

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم، 143 رحلة طيران دولية ومحلية وشحن جوي وخاص، إلى عدة جهات مختلفة لنقل 16003 ركاب من مختلف الجنسيات.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن مطار القاهرة الدولي سيسير، اليوم، 71 رحلة سفر لنقل راكب 6507 مسافرين، كما تستقبل صالات الوصول بمباني المطار المختلفة 72 رحلة وصول تقل على متنها 9496 راكبا، ليصبح إجمالي عدد المسافرين والعائدين عبر مطار القاهرة الدولي، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، 16003 مسافرين، بزيادة 3430 مسافرا عن أمس الخميس.

كانت وزارة الطيران المدني، نوهت بقرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون إي إفادة بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن هذا القرار يسري على الأجانب فقط (غير حاملي الجنسية المصرية)، ويطبق القرار اعتبارا من 15 أغسطس الجاري، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات. 

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