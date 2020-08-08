ضبط 1578 قضية تموينية وتنفيذ 157 حكما قضائيا خلال حملات بالمنوفية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية عدة حملات تموينية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضى 2020، ما أسفر عن تحرير 1578 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة بإجمالي مضبوطات وصلت إلى 344.559 طنًا.

وشملت المضبوطات 72 قضية في مجال الغش التجاري، وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية، و31 قضية في مجال الرقابة على المصانع والمخازن والمحال العامة والخاصة غير المرخصة من قبل الدولة، وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر .

كما أسفرت الحملات عن تحرير 60 قضية حيازة وعرض، وبيع لحوم بلدى بأزيد من السعر المعلن عنه، و140 قضية بيع مطهرات طبيه بأزيد من السعر الرسمي، و91 قضية بيع مواد غذائية بأزيد من السعر الرسمي.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من تنفيذ 157 حكمًا، وتحصيل 23 ألف و600 جنيه غرامات.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق، حفاظًا على حقوق المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.