مطار القاهرة الدولي يستقبل 3249 مسافرا من جنسيات مختلفة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 23 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها قرابة 3249 راكبا من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية وإفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 23 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، "نيويورك، باريس، فرانكفورت، روما، إسطنبول، تورنتو، أديس أبابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، بيروت، أربيل، البحرين، نيروبي، سيئون، بغداد، الخرطوم".

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.