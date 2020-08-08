رئيس التحرير

محمود مسلم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 3249 مسافرا من جنسيات مختلفة

كتب:

أيمن حمزة
02:45 م | السبت 08 أغسطس 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل 3249 مسافر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 3249 مسافر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 23 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها قرابة 3249 راكبا من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية وإفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 23 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، "نيويورك، باريس، فرانكفورت، روما، إسطنبول، تورنتو، أديس أبابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، بيروت، أربيل، البحرين، نيروبي، سيئون، بغداد، الخرطوم".

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

اقرأ المزيد:

10598 مسافرا يترددون على مطار القاهرة الدولي خلال 24 ساعة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافرا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 87 رحلة تقل 12374 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 137 رحلة لمختلف دول العالم خلال أمس

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12971 مسافر على متن 115 رحلة اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 3308 مسافرين من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 1193 مسافرا من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 99 رحلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 129 رحلة تقل 8716 مسافرا

وزيرا الطيران والسياحة والآثار يتفقدان متحف مطار القاهرة الدولي