مبادرة لتوصيل المصريين لمقار مكاتب البريد للمشاركة في "الشيوخ" بالبحرين

قال رامي علم الدين، أحد أبناء الجالية المصرية في البحرين، إن عددا من المصريين بالجالية طرحوا مبادرة لتوصيل الناخبين بسياراتهم الخاصة إلى مقرات مكاتب البريد في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف "علم الدين"، لـ"الوطن"، "بدأ صباح اليوم توافد أبناء الجالية المصرية بمملكة البحرين على مكاتب البريد بكافة محافظات ومدن البحرين، للمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ".

وأشار إلى أن الجالية المصرية بمملكة البحرين حريصة دائما على المشاركة الفاعلة في أي استحقاق دستوري أو استدعاء وطني في حب مصر، كونها جزءا أصيلا لا ينفصل عن نسيج الشعب المصري.

وأشاد "علم الدين" بوعي الجالية المصرية، لافتا إلى أنه منذ بدء إعلان التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، سارع الجميع للتسجيل وتحديث بياناته الخاصة ومعرفة لجنته الانتخابية، وطباعة أسماء المرشحين بمحافظاتهم، والقوائم.

ونوه بأنه جرى تداول الإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة للانتخابات ووزارة الهجرة على صفحات التواصل الاجتماعي، وجروبات تجمعات المصريين في البحرين، بالإضافة إلى شرح طرق التصويت عن طريق البريد، وكيفية ضمان وصول الصوت بطريقة سليمة، ومواقع مكاتب البريد في كل مدينة، ومواعيد العمل الرسمية.