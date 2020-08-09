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الطيران: لجنة خاصة لفحص وحصر الشحنات وحاويات التخزين بقرية البضائع

كتب:

أيمن حمزة
08:30 م | الأحد 09 أغسطس 2020
الطيران : لجنة خاصة لفحص وحصر الشحنات وحاويات التخزين بقرية البضائع

الطيران : لجنة خاصة لفحص وحصر الشحنات وحاويات التخزين بقرية البضائع

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قراراً بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات تضم كافة الجهات المعنية والمختصة برئاسة اللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق المواني الجوية والتواجد السكاني، وذلك في في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ علي سلامة وآمان جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحيوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات المصرية.

وأكد وزير الطيران أن هذه اللجنة سوف تقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقاً لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى ICAO وذلك للتصدى لأي مخاطر قبل حدوثها بالإضافة إلى حماية جميع العملاء و العاملين بقطاع الطيران المدني.

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