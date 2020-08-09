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مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 117 رحلة لنقل 12 ألف راكب اليوم

كتب:

أيمن حمزة
10:25 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 117 رحلة لنقل 12 الف راكب

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 117 رحلة لنقل 12 الف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد ، 60 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7177 آلف راكبا، كما يغادر المطار 57 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 5130 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة ، مغادرة ووصول حوالي 12307 ألف راكب من جنسيات مختلفة، على متن 117 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي. 

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