مطار القاهرة يسير 144 رحلة جوية تقل على متنها 15464 مسافرا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 74 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها حوالي 8884 راكبا من جنسيات مختلفة.

ويغادر المطار أيضا خلال الـ24 ساعة القادمة 74 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 6580 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.