مطار القاهرة يستقبل 18 رحلة دولية تقل 2795 راكبا من جنسيات مختلفة

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 18 رحلة طيران دولية، تقل على متنها نحو 2795 راكبا من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخرى قادمة من عدة دول بالخارج منها "الإمارات، السعودية، إثيوبيا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، النمسا، لندن، لبنان، تركيا"، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

يذكر أن صالات مطار القاهرة الدولي، تشهد على مدار اليوم الأحد، مغادرة ووصول 12307 ألف راكب على متن 117 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.