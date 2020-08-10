التعليم يواجه كورونا:إنشاء مكتبة رقمية وإجراء 11 مليون امتحان إلكتروني

على الرغم من الخسائر المادية والنفسية، بجانب عدد الوفيات الكبير الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومشاركته في انهيار العديد من القطاعات العاملة في غالبية دول العالم، إلا أن منظومة التعليم المصري كانت في مأمن من الفيروس، واستطاعت تحويل محنة كورونا إلى منحة، من خلال تطبيق نظام التعليم الالكتروني عن بعد، واتخاذ العديد من الخطوات المهمة في سبيل ذلك، والتي أشار إليها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال إن المكتبة الرقمية التي تشتمل على مناهج تعليمية للصفوف من KG1 وحتى الصف الثالث الثانوي، شهدت إقبالا عاليا وصل إلى مائتي مليون طالب.

وأوضح شوقي أن نظام الامتحانات الإلكترونية بدأ الإعداد له في عام 2018، ووصلنا حاليا إلى مرحلة متقدمة للغاية في هذا الشأن، وخلال الشهرين الماضيين تم إعداد 11 مليون امتحان للثانوية العامة، كما تم تدشين موقع إلكتروني لمراجعات الثانوية العامة 2020 (ثانوية دوت نت)، لافتا إلى أن كل ما تم إعداده من أدوات وبرامج تعليمية يعد من مكتسبات فترة أزمة "كورونا"، وسيكون لها إفادة كبيرة لنا جميعا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير: خلال الفترة المقبلة سيكون أمامنا تحدٍ كبير في أعداد الطلاب، حيث إن لدينا 23 مليون طالب، موزعين على مدارس متنوعة، وقمنا بتقسيمهم إلى مراحل، من KG1 وحتى 3 ابتدائي، ومن 4-6 ابتدائي، ومن أولى إعدادي – 3 إعدادي، ثم المرحلة الثانوية، مؤكدا أنه أصبح لدينا بنية أساسية إلكترونية متكاملة في المرحلة الثانوية.