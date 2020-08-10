مطار القاهرة يستقبل 114 رحلة تقل على متنها 10693 مسافرا اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الإثنين، 55 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 6397 راكبا من جنسيات ووجهات مختلفة، كما يغادر المطار 59 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 4296 راكبا، ليصبح إجمالي عدد الرحلات 114 رحلة تقل على متنها 10693 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.