Tangled وThe Smurfs وصاحبة السعادة.. أبرز عروض القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "عنتر زمانه" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "آيس كريم في جليم" الساعة 3 عصرًا، و"عايشين اللحظة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "الشبح" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "حملة فريزر" الساعة 10 مساءً، و"سفاري" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Miss You Already الساعة 1:30 ظهرًا، وThe Spiderwick Chronicles الساعة 4 عصرًا، وThe Smurfs بأجزائه الثلاث الساعة 6 و8 و10 مساءً، وفيلم Tangled الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

MBC مصر2

عرض مسلسل "رسايل" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، و"حق ميت" الساعة 10 مساءً، و"البيت الكبير" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "تع اشرب شاي" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 مساءً.