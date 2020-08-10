مطار القاهرة الدولي يستقبل 16 رحلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 16 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 1700 راكب، قادمة من عدة وجهات أوربية وعربية، وإفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 16 رحلة قادمة من عدة وجهات منها "فرانكفورت، روما، فيينا، إسطنبول، أثينا، أديس أبابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، البحرين، بيروت، عدن، بغداد".

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.