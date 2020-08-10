إصلاح عطل كهربائي بمحيط لجنة انتخابية في شبين الكوم

أكدت هناء عقيلة رئيس مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أن الوحدات المحلية بالمركز أكملت استعدادتها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ غدا، حيث يجري إصلاح عطل كهربائي نتيجة الضغط العالي بقرية كفر العجايزة التابعة للمركز.

وشددت "هناء" على ضرورة الاهتمام بمصادر الإنارة حتى لا يتكرر الأمر ويؤثر في عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات الشيوخ.

وفي السياق ذاته، جرى رفع تراكمات القمامة من أمام مقار اللجان الانتخابية، وأكدت رئيس مدينة شبين الكوم بأنه ستجري المتابعة المستمرة، من أجل تيسير أي عقبات قد تواجه سير العملية الانتخابية.