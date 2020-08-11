من داخل غرف العمليات.. المحافظون يتابعون "انتخابات الشيوخ"

من داخل غرفة العمليات حرص عدد من المحافظين على متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ، مع القيادات التنفيذية منذ الصباح الباكر.

وفي محافظة القليوبية ترأس اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، بديوان عام المحافظة، لليوم الأول من الانتخابات.

وضمت اللجنة، نواب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وترأس محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020. وتابع عمليات تأمين اللجان وتكليفات رؤساء المراكز والمدن بأعمال النظافة وتعقيم، وكذلك متابعة وصول القضاة، حيث جرى فتح اللجان في موعدها 9 صباحاً، لاستقبال للناخبين والتصويت.

جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد جزوان، بالرقابة الإدارية، وومثلي المنطقة الشمالية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيباً بجموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم.

في محافظة شمال سيناء، تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير انتخابات مجلس الشيوخ في مختلف اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء، بمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات.

من جانبه قال اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، إن غرفة العمليات الرئيسة في ديوان عام المحافظة، تضم أعضاء من قطاعات الكهرباء والمياه ومديريات الأمن والتعليم والصحة ومرفق الإسعاف وعدد من مديري إدارات الديوان العام.

وترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد والجهات التنفيذية المعنية وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، والأجهزة الأمنية.

وذكر أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وجميع المديريات التى ستعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات.

وأكد المحافظ على الدفع بالإمكانيات والتجهيزات لتوفير الأجواء الإنتخابية المناسبة للناخبين لأداء أصواتهم في سهولة ويسر.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فتح اللجان الانتخابية بكافة أنحاء المحافظة أمام المواطنين، للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت اليوم الثلاثاء منذ الساعة التاسعة صباحاً.

كما نوهت المحافظ بانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار يومي التصويت، التي تجرى بـ 251 لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.