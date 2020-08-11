صور.. إقبال متوسط في الساعات الأولى على لجان القليوبية

شهدت اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ اقبال ما بين ضعيف إلى متوسط خلال الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع لماراثون انتخابات الشيوخ 2020 علي مدار اليوم وغدا.

وتجرى في الانتخابات بالمحافظة 60 مرشحا لحصد 6 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة

اكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه تم تجهيز 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرا انتخابيا وتوفير وطبيب وممرضة بكل لجنة وادوات طبية ومطهرات باللجان وبوابات للتعقيم علي البوابات مشيرا ان عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر ب 3 مليون و255 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

واهاب المحافظ بجموع المواطنين بالخروج الى صناديق الاقتراع للتعبير عن ارائهم والمشاركة السياسية .

فيما انهت مديرية الامن باشراف اللواء فخر الدين العربى مدير الامن بتطبيق خطة امنية محكمة حيث تم تكثيف الدوريات الامنية الثابتة والمتحركة ونشر افراد امن سريين بمحيط اللجان لتامين المواطنين خلال عملية التصويتوانهت المحافظة تجهيز مقر اللجنه العليا لانتخابات الشيوخ باستاد بنها الرياضي حيث تم تجهيز الاستاد اداريا وتوفير بوابات للتعقيم علي البوابات الرئيسية والفرعية وتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار واجهزة التكييف.

ميدانيا دشنت الاحزاب المشاركة في الإنتخابات والمرشحين بمختلف أنتماءتهم غرف عمليات لمتابعة الإنتخابات والحشد للناخبين وكثف المرشحين من تواجد مندوبيهم داخل اللجان من خلال إعداد التوكيلات لهم والدفع بعدد من انصارهم في محيط اللجان لتسهيل علميات الدخول والخروج من اللجان ومساعدة الناخبين في معرفة ارقامهم ولجانهم الفرعية