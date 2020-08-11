رئيس لجنة بالمعادي: نتوقع زيادة الإقبال في الفترة المسائية

شهدت مدرسة الجمهورية المشتركة بالمعادي إقبالًا ضعيفًا في العملية الانتخابية بمجلس الشيوخ، إذ لم تتجاوز الأصوات الانتخابية المائة صوت.

وصرح المستشار حتة محمود حتة، رئيس اللجنة 1141، لـ"الوطن" بأن هناك توقعًا بزيادة الأعداد للإدلاء بأصواتهم عقب انتهاء فترة ساعة الراحة، والتي تبدأ من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الرابعة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، وانشغال المواطنين بساعات عملهم.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.