رئيس لجنة الانتخابات بالمنوفية: لم نرصد أي مخالفات خلال اليوم الأول

قال المستشار ثروت عامر رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، إن الانتخابات جرت في جو هادئ وسط تواجد أمني، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على جميع المترددين على لجان الانتخابات.

وأضاف "عامر"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الانتخابات مرت بدون أي مشاكل أو شكاوى أو بلاغات من المرشحين أو وكلائهم خلال اليوم، وجرى تطبيق القانون وتعليمات الهيئة بشأن الاقتراع.

وتوقع أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة في اليوم الثاني وهو المعتاد في الانتخابات، مُشددا على أن اللجنة لم ترصد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول مؤكدا أن عملية الرصد تكون مع غلق باب الانتخابات في اليوم الثاني.