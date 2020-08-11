صور.. لجان القليوبية توفر كراسي متحركة لكبار السن

فتحت لجان الاتتخابات بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء المحافظة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة اليوم، حيث حرصت اللجان على توفير كراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس بجانب الكمامات والمطهرات.

واستعدت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، لفتح أبوابها في التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة اليوم الثلاثاء وحتى مساء غدا الأربعاء، حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

وتنطلق الثلاثاء والأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ، وقسم قانون مجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يتم من خلالها انتخاب 100 نائب.

وطبقا لقانون كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية، مخصص للناخبين بها انتخاب عدد من المقاعد تم تخصيصه لكل محافظة بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وقُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بقانون مجلس الشيوخ إلى 4 قوائم، حيث يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر، دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا) شرق وغرب. وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ 300 عضو يتم انتخاب 200 ثلثي الأعضاء، ويعين رئيس الجمهورية 100 بواقع ثلث أعضاء المجلس.