مطار القاهرة يستقبل 18 رحلة دولية تقل 2736 مسافرًا من جنسيات مختلفة

استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 18 رحلة طيران دولية، تقل على متنها 2736 مسافرًا من جنسيات وجهات مختلفة.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار بأن صالات الوصول شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخرى قادمة من عدة دول بالخارج منها "الإمارات، السعودية، السودان، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، لندن، لبنان، تركيا".

وخضع جميع ركاب الرحلات للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

يذكر أن صالات مطار القاهرة الدولي، تشهد على مدار اليوم الخميس، مغادرة ووصول نحو 15482 ألف راكب على متن 129 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.