جمارك المطار تضبط عددًا من الهواتف المحمولة وقطع غيارها ومستلزماتها

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالحليم محمد، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وقطع غيارها ومستلزماتها وكروت الميموري بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة العربية رقم 620 القادمة من الشارقة اشتبه النوبي شحتو مأمور اللجنة الجمركية أثناء قدوم الراكب ومعة عربة محمل عليها امتعته لشخصية ويحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول الدولية وسط زحام الركاب، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد الرسوم الجمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة نهى مصطفى مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه، وبالعرض على عبدالحليم محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد ياسين مأمور الجمرك المعين بالخط الأخضر تحت إشراف أمل حسن مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 26 هاتف محمول ماركة آيفون و6950 كارت ميموري و100 قطعة إكسسوار و21 شاحن آيفون و40 سماعة آيفون.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات تامر عبدالله، محمد طلعت، مصطفى محمد، أماني معوض، عمرو علي، وتقدر قيمة المضبوطات بنحو 500 ألف جنيه.

قرر سامي صبحي مدير عام مبنى الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.