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مطار القاهرة يستقبل 24 رحلة دولية تقل 4 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة

كتب:

أيمن حمزة
03:43 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
مطار القاهرة يستقبل 24 رحلة دولية تقل 4 ألاف مسافر من جنسيات مختلفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

مطار القاهرة يستقبل 24 رحلة دولية تقل 4 ألاف مسافر من جنسيات مختلفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 24 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها نحو 4 آلاف راكب من جنسيات ووجهات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات الوصول بالمطار، شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وصول رحلات دولية تابعة لشركة مصر للطيران، وشركات عربية أخرى قادمة من عدة دول منها "البحرين، الإمارات، اليمن، السعودية، السودان، بغداد، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، لندن، هولندا، النمسا، لبنان، تركيا".

وخضع ركاب الرحلات للفحص الطبي بصالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار. 

كانت وزارة الطيران المدني قررت تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق 15 من أغسطس الجاري، ويُستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضًا السياح الأجانب والعرب القادمون على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.

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