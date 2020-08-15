تعافي 17 حالة جديدة من كورونا بمستشفى النيل للتأمين

أعلن الدكتورعيد العطار مدير مستشفى النيل بشبرا الخيمة، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بكورونا، خروج 17 حالة بعد تعافيهم من الفيروس.

وأكد "العطار" في تصريحات صحفية، أن "إجمالي عدد المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا 20 حالة، يتم تقديم الخدمة لهم حتى تمام التعافي من الفيروس".

وأشار العطار إلى أنه" بتعافي وخروج الـ 17 حالة، يرتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2407 شخصا حتى اليوم".

وأضاف "العطار" أن "الفريق الطبي بالمستشفى أسرة واحدة، وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة مستقرة، ويتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس".