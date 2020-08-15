مصر للطيران تجدد تحذيراتها للقادمين بخصوص تحليل الـPCR

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنه اعتبارا من اليوم يجب على عملائها من الأجانب (غير حاملي جواز سفر مصري) ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وذكرت الشركة خلال بيان لها قبل قليل، أنه يُستثنى من هذا القرار السائحون العرب أو الأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح والركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة أعلاه.