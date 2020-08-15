رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر للطيران تجدد تحذيراتها للقادمين بخصوص تحليل الـPCR

كتب:

أيمن حمزة
06:25 م | السبت 15 أغسطس 2020
مصر للطيران تجدد تحذيراتها للقادمين بخصوص تقديم تحليل PCR

مصر للطيران تجدد تحذيراتها للقادمين بخصوص تقديم تحليل PCR

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنه اعتبارا من اليوم يجب على عملائها من الأجانب (غير حاملي جواز سفر مصري) ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وذكرت الشركة خلال بيان لها قبل قليل، أنه يُستثنى من هذا القرار السائحون العرب أو الأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح والركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة أعلاه.

اقرأ المزيد:

وزير الطيران المدني يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

"الطيران المدني" تستعد لإطلاق حملات دعائية في الأسواق العالمية للتنشيط

وزارة الطيران المدني تعلن انتظام حركة السفر بين القاهرة وبيروت

وزير الطيران المدني للعاملين: قادرون على تخطي الصعاب وأدعوكم للمثابرة

تمهيدا للعودة.. "الطيران المدني" تبحث استعدادات شركات البالون بالأقصر

الطيران المدني الكويتي: 1200 عالق مصري يغادرون إلى 4 محافظات

وزير الطيران المدني يتفقد مطاري شرم الشيخ وطابا الدوليين

الطيران المدني: تسيير 16 رحلة ونسبة الامتلاء 75% ذهاب و95% عودة

الطيران المدني العراقي: استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد

الطيران المدني ينجح في استقبال 8461 مسافرا في اليوم الأول للانطلاق