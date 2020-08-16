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عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وكازاخستان بداية من الغد

كتب:

أيمن حمزة
08:42 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة كازاخستان بداية من غد الإثنين

عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة كازاخستان بداية من غد الإثنين

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة، ودولة كازاخستان، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، الموافق 17 من أغسطس الجارى.

كانت وزارة الطيران المدني قررت تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من أمس الأول السبت الموافق 15 من أغسطس الجاري، ويستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.

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