منحة لدراسة الماجستير بجامعة أوهايو في الفيزياء الحيوية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدرسات العليا والبحوث عن حصول الباحثة روان محمد مأمون، المعيدة بقسم الفيزياء بكلية العلوم على منحة دراسية للحصول على الماجستير في الفيزياء الحيوية، ممولة بالكامل من هيئة فولبرايت الأمريكية، والتي تعد أحد أكثر المنح الدراسية شهرة في العالم، حيث يوفر البرنامج 8000 منحة سنوياً.

ويعد قسم الفيزياء وعلوم الفلك بجامعة أوهايو الأمريكية من أكثر الكيانات العلمية على المستوى الدولي شهرة وتأثيرًا في مجال الفيزياء الحيوية.