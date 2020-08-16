مطار القاهرة يستقبل 17 رحلة تقل 2214 راكبا

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 17 رحلة طيران دولية، تقل على متنها 2214 راكباً من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخرى، قادمة من عدة دول بالخارج منها "الإمارات، اليمن، السعودية، السودان، إثيوبيا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، لندن، هولندا، لبنان، تركيا".

وخضع جميع ركاب الرحلات للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.