رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر للطيران تسير اليوم 28 رحلة خلال 24 ساعة

كتب:

أيمن حمزة
11:12 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير اليوم 28 رحلة جوية خلال ال 24 ساعة القادمة

مصر للطيران تسير اليوم 28 رحلة جوية خلال ال 24 ساعة القادمة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنها ستسير اليوم الأحد، 28 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبو ظبي، وميلانو، ورحلة استثنائية إلى المدينة المنورة.

بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر وأسوان، بخلاف 5 رحلات شحن جوي، على أن تقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3100 راكبا من جنسيات مختلفة.

 

اقرأ المزيد:

مصر للطيران تجدد تحذيراتها للقادمين بخصوص تحليل الـPCR

"مصر للطيران" تسير غدا 28 رحلة دولية وداخلية تقل على متنها 3100 مسافر

"مصر للطيران" تُقل اليوم 4000 مسافر من جنسيات مختلفة

مصر للطيران تسير 38 رحلة لمختلف دول العالم على متنها 4 آلاف مسافر غدا

مصر للطيران تسير 38 رحلة جوية غدا

"مصر للطيران" تسير اليوم 39 رحلة لمختلف دول العالم

مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تجديد شهادات "الأيزو"

مصر للطيران تسيّر 39 رحلة على متنها 3400 مسافر غدا

مصر للطيران تسير 28 رحلة اليوم

مصر للطيران تطالب عملاءها المسافرين لدبي بتحميل Covid-19 DXB Smart