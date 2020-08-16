مصر للطيران تسير اليوم 28 رحلة خلال 24 ساعة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنها ستسير اليوم الأحد، 28 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبو ظبي، وميلانو، ورحلة استثنائية إلى المدينة المنورة.

بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر وأسوان، بخلاف 5 رحلات شحن جوي، على أن تقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3100 راكبا من جنسيات مختلفة.