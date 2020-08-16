عودة جراحات القلب المفتوح ببنها الجامعي بعد توقفها بسبب كورونا

بدأ مستشفى بنها الجامعي اليوم، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب أزمة كورونا إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمستشفى.

وقال الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن عمليات القلب المفتوح عادت مرة أخرى بعد توقف العمليات العادية بسبب كورونا.

وقال الدكتور يسري السعيد، أستاذ جراحة القلب والصدر بالمستشفى، إن اليوم شهد إجراء أول عملية قلب مفتوح بجامعة بنها بعد توقفها، فيما عدا إجراء عمليات الطوارئ فقط، حيث قام فريق العمل برئاسته والذي يضم كلا من الأطباء معتز الشحات وباسم مفرح وأنهار السيد ونورا سنجاب ومحمود عبد العظيم، وفريق التخدير كلا من الدكتور باهر سعيد والدكتورة أسماء فتح الباب.