4 مستشفيات بالمنوفية تسجل صفر إصابات بين الأطقم الطبية

سجلت 4 مستشفيات بمحافظة المنوفية صفر إصابات بين الأطقم الطبية، وهم مستشفيات بركة السبع وتلا وأشمون وحميات أشمون، ولم يجري تسجيل إصابات جديدة بين الأطقم الطبية في تلك المستشفيات، بالإضافة إلي تسجيل شفاء جميع الأطقم الطبية فيهم.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، شفاء 28 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا في مستفيات المنوفية، مضيفا أن الوضع الوبائي في المحافظة مستقر، خاصة مع ارتفاع نسب الشفاء بشكل كبير.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، أنه لم يجري تسجيل إصابات في المحافظة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الثمانية الماضية عن طريق المسحات التي تجريها وزارة الصحة، مؤكدا أن الوضع في محافظة المنوفية استقر بشكل كبير، فيما يخص جائحة كورونا.