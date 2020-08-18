القبض على سائق توك توك اعتدى على محامية بالغربية

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزارة الداخلية استجابت للفيديو الذي جرى عرضه ببرنامج "التاسعة"، والذي يظهر لحظة الاعتداء على المحامية سلوى السعداوي، على يد سائق "توك توك"، وألقت القبض على الجاني وجاري عرضه على النيابة.

ووجه "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، مشيداً بالجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وملاحقة الجناة.

وأكد "الإبراشي"، أن الجرائم التي ترتكب بواسطة "التوك توك"، كثيرة ومتنوعة، وعليه يجب تقنين كل ما يتعلق به، كونه أصبح وسيلة في تنفيذ الكثير من الجرائم.