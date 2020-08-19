مطار القاهرة يستقبل ويودع اليوم 102 رحلة تقل على متنها 11 ألف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 52 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها حوالي 6 آلاف راكب.

كما يغادر المطار 50 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 5186 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول حوالي 11 ألف راكب على متن 102 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.