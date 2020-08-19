رئيس التحرير

محمود مسلم

مطار القاهرة يستقبل ويودع اليوم 102 رحلة تقل على متنها 11 ألف مسافر

المطار يستقبل 52 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة

كتب:

أيمن حمزة
10:41 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
مطار القاهرة يستقبل ويودع اليوم 102 رحلة تقل على متنها 11 الف مسافر من جنسيات مختلفه

مطار القاهرة يستقبل ويودع اليوم 102 رحلة تقل على متنها 11 الف مسافر من جنسيات مختلفه

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 52 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها حوالي 6 آلاف راكب.

كما يغادر المطار 50 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 5186 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول حوالي 11 ألف راكب على متن 102 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 134 رحلة تنقل على متنها 14349 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل 80 رحلة تقل على متنها 10481 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 118 رحلة تقل على متنها 11 ألف مسافر

مطار القاهرة الدولي يستقبل 16 رحلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 3249 مسافرا من جنسيات مختلفة

10598 مسافرا يترددون على مطار القاهرة الدولي خلال 24 ساعة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافرا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 87 رحلة تقل 12374 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 137 رحلة لمختلف دول العالم خلال أمس

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12971 مسافر على متن 115 رحلة اليوم