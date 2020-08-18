الأوبرا تعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ29

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، المحاور البحثية للمؤتمر المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29 والذى تديره الفنانة جيهان مرسي ويقام فى الفترة من 1 إلي 7 نوفمبر المقبل.

حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم أربعة محاور، تأتى تحت العنوان الرئيسى "مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الأزمة"، وتهدف إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التى أحدثت تغييراً جذرياً لكل الممارسات الحياتية.

وجاءت محاور المؤتمر على النحو التالي:

المحور الأول: الرؤى المستقبلية للإبداع الموسيقي العربي، ويتضمن موضوعين هما أساليب وآليات وأشكال جديدة لشباب المبدعين تفاعلا مع المعطيات التكنولوجية، التواصل والشراكة مع الثقافات المختلفة دون إهدار للهوية الموسيقية العربية بعناصرها المميزة .

المحور الثاني: الرؤى المستقبلية في أداء وتقديم الموسيقى العربية، ويناقش موضوعى الموسيقى العربية وأساليب التقديم الإلكتروني والمسارح الافتراضية، الأدوات والوسائل والتكوينات الآلية والغنائية المواكبة لطبيعة الموسيقى العربية والأدوات الإلكترونية المناسبة لها.

المحور الثالث: الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية، ويتمحور حول مستقبل تعليم الموسيقى العربية للهواة والمتخصصين بأسلوب التحول الرقمي وأدوات التعليم عن بعد وتأثير ذلك على الجماليات المميزة لهذه الموسيقى وخصوصا في الجانب المهاري الذي يعتمد على التواصل المباشر وخاصة في مجالات الأداء الارتجالي والمصاحبة".

المحور الرابع: الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي، ويتناول موضوعات الاستفادة من معطيات التكنولوجيا وماتقدمه من أدوات تعين على جمع التراث وإنشاء قواعد البيانات الأرشيفية والمتخفية (الافتراضية) للموسيقى العربية بشتى عناصرها وأنواعها وإتاحتها إلكترونيا وفق تطبيقات لجذب المستخدم العربي، أهمية تعديل وتفعيل قوانين الملكية الفكرية وفق قواعد جديدة عادلة بما يتيح موارد مادية تعين على تطوير وتحديث واستمرار الدور الإيجابي للمؤسسات المنوطة بقضية التراث الموسيقي العربي، ووضع الخطط الملائمة لتفعيل أنشطة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بحفظ التراث بما يضمن لها الحضور على الساحة العلمية والفنية والإعلامية ويضمن تفاعل المهتمين معها .

كما أعلنت دار الأوبرا أن اللجنة العلمية تتلقى الأوراق البحثية التي تعالج محاور إشكالية المؤتمر، وفق ضوابط محددة هى أن تكون المشاركة بالحضور أو أونلاين من خلال شبكة الإنترنت، وذلك في حدود 10 دقائق، وأن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر ولم يسبق تقديمه في أي مؤتمر أو منتدى أو نشرة في دورية علمية أو على مواقع الإنترنت، وألايزيد البحث عن 15 صفحة مقاس A4 مكتوبة برنامج الـ Word ونوع الخط simplified arabic مقاس 14، وأن يتضمن البحث المصادر والمراجع والتدوين الموسيقي للنماذج التي استعان بها الباحث.

ويختتم البحث بملخص يوضح موضوعه فيما لا يزيد عن صفحة واحدة (بنفس مواصفات البحث) على ان يتم مراعاة التدقيق اللغوي في الأبحاث المقدمة، وأن يرفق بالبحث نموذج مصغر للسيرة الذاتية للباحث فيما لا يزيد عن 5 أسطر متضمنة الاسم الرباعي- الجنسية- اللقب العلمي- الوظيفة الحالية- رقم الهاتف مصحوبا بكود البلد- الفاكس والبريد الإلكتروني المستخدم، مع تضمين العرض التقديمي للبحث الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع في مدة لا تزيد على 10 دقائق للعرض، ويتم إرسال البحث على البريد الإلكتروني للمهرجان musicfestivaleg@gmail.com في موعد غايته 30 سبتمبر حتى يتسنى عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر، حيث تقوم الأوبرا بإرسال دعوة رسمية للباحثين الذين تم قبول أبحاثهم للمشاركة في المؤتمر.