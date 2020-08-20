ريان تتفقد المركز الطبي بأجهور الصغرى وبهادة ومستشفى القناطر الخيرية

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، المركز الطبي بأجهور الصغرى، ومركز طبي بهادة بمدينة القناطر الخيرية، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وجرى تفقد مركز طبي أجهور الصغرى، والذي تم الانتهاء منه وجرى انشاءه بتكلفة إجمالية حوالي (2مليون و 900 ألف) جنيه على مساحة 875 م2 ويتكون المبنى من عدد 3 أدوار، بعدد 7 غرف.

ويتكون المبنى من غرف (استقبال و طوارئ - عيادة الباطنة - عيادة الاسنان- العلاج الطبيعي - عيادة تنظيم الأسرة - غرفة التطعيمات والمتابعة - غرفة الملفات - الصيدلية - المعمل - مكتب الصحة -غرفة التعقيم - المغسلة - غرفة النفايات)، بالإضافة إلى مبادرات رئيس الجمهورية - صحة المرأة - صحة الأم والجنين.

كما جرى تفقد مركز طبي بهادة، والذي تم الانتهاء منه وتم انشاءة بتكلفة إجمالية حوالي (2مليون و900 ألف) جنيه على مساحة 900 م2، ويتكون المبنى من عدد ( 2) دور ، الدور الأرضى عدد ( 7) غرف والدور الاول علـوى سكن أطباء و سكن تمريض و ٤ غرف .ويتكون المبنى من غرف ( استقبال و طوارئ - عيادة الباطنة - عيادة الاسنان - عيادة تنظيم الأسرة - غرفة التطعيمات و المتابعة - غرفة الملفات - الصيدلية - المعمل - مكتب الصحة -غرفة التعقيم - المغسلة - غرفة النفايات) بالإضافة إلى مبادرات رئيس الجمهورية - صحة المرأة - صحة الأم والجنين.

تأتي الجولة في إطار إزاله المعوقات لتشغل المركز الطبي خلال الفترة القادمة، وتوريد الكهرباء والاجهزة فى أقرب وقت ممكن، حتى تعم الفائدة على المواطنين بالقرى والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة.

كما جرى تفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزى لمتابعه سير الأعمال بها والوقوف على آخر التطورات وإزاله المعوقات بها، فضلا عن أنه جارى التنسيق لإنها مشكلة الكهرباء بالمستشفى.

جدير بالذكر أن مستشفى القناطر الخيرية المركزي تبلغ تكلفتها ٢٨٣ مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوى ويبلغ عدد الأسرة 205 سرير.