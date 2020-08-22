تحويل طاقم طبي بوحدة صحية بالقليوبية للتحقيق بسبب "التزويغ"

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية في الوحدة الصحية بمشتهر بمركز طوخ، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من الأهالي بعدم تواجد الطاقم الطبي بالوحدة.

وبتفقد الوحدة الصحيه لاحظت "ريان" عدم وجود أطباء الوحدة، وكذلك طاقم التمريض، وبالتالى تم "الشطب" عليهم في خانة الانصراف، وتحرير محضر إثبات حاله لإحالتهم للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

في سياق آخر، تفقدت نائب محافظ القليوبية، المحطة الوسيطة بمدينه طوخ، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبو زعبل للتخلص الآمن منها.

وتابعت "ريان"، إزاله تراكمات القمامة من نقاط تجمع القمامة، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة والحرص على سلامة وصحة المواطنين.