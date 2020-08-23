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مطار القاهرة يستقبل 127 رحلة لنقل 14 ألف راكب اليوم

كتب:

أيمن حمزة
09:34 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 127 رحلة لنقل 14 الف راكب

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 127 رحلة لنقل 14 الف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولي، الأحد، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 7 آلاف راكبا، ويغادر المطار 62 رحلة سفر لعدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 7 آلاف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول نحو 14 ألف راكب على متن 127 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة لشركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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