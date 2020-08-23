إصابة 3 في انهيار جزئي بمنزل قديم بدمنهور

أصيب 3 أشخاص، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مساء اليوم، بمدينة دمنهور بالبحيرة، إثر انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بشارع عبدالعظيم بديوى، تزامن مع سيرهم بالشارع.

وكان مدير إدارة الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية بدمنهور، قد تلقى بلاغًا يفيد بانهيار جزئي بمنزل مكون من طابقين وآيل للسقوط، وجرى إخطار الجهات المعنية وفصل المرافق عن العقار، وجار العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين.

وذكرت مصادر بالوحدة المحلية، أن المنازل المجاورة صادر لها قرارات إخلاء وهدم كلي حتى سطح الأرض، ولم تنفذ منذ ما يقرب من 10 سنوات.