مطار القاهرة يستقبل 131 رحلة جوية خلال 24 ساعة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، 64 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 6316 راكبًا، كما يغادر المطار 67 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 6098 راكبًا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن صالات السفر و الوصول بالمطار ستستقبل، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.