انخفاض نسبة الرطوبة 5 درجات غدا والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الثلاثاء ارتفاع درجات الدرجات، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

وانخفضت معدلات الرطوبة بنسبة 5% لتسجل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 75%، بدلا من 80%، كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 24

مطروح 30 22

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 26