مصادر: عدد المسافرين المحظور دخولهم بسبب "PCR" لم يتجاوز 25 مسافرا

أكدت مصادر بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أن عدد الحالات التي تم رفض السماح لها بدخول البلاد، بسبب عدم اصطحاب شهادات تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لم تتجاوز الـ25 حالة منذ عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة ودول العالم المختلفة، مطلع يوليو الماضي، لافتة إلى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

أضافت المصادر في تصريحات لـ"الوطن"، فور وصول الركاب ونزولهم من الطائرة، يتم التأكد من ارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات اللازمة، لتحقيق التباعد الاجتماعي، وبمجرد دخول المسافرين لصالة الوصول يتم تأمينهم بالكاميرات الحرارية، وفي حالة رصد أي حالة، تضع الكاميرا عليه علامة، ويبدأ التعامل معه من خلال أطباء الحجر الصحي.

كان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أكد أن جميع المطارات المصرية مجهزة بالكاميرات الحرارية، سواء في السفر أو الوصول مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلي أن أطباء الحجر الصحي يراقبون شاشات المراقبة، وفي حال تسجيل درجة حرارة عالية، يتم إعطاء إنذار، ويتم التعامل مع من قبل أطباء الحجر الصحي فورا، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان محروس، أعلن خلال تصريحات صحفية، أنه يتم توجيه السائحين لمنطقة الجوازات عن طريق كود برنت على أرضية المطارات كلها بحيث لا يحدث تزاحم لأي منطقة، وبعد ذلك يتوجه للسيور لأخذ حقائبه وبعد ذلك لمنطقة الجمارك والتوجه للفنادق.

وفي سياق متصل، سير مطار القاهرة الدولى يوم أمس الثلاثاء، 152رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات، بعدد عدد ركاب 16014.

وأوضحت المصادر، أن رحلات السفر أقلعت إلى عدد من العواصم منها "واشنطن فرانكفورت باريس لندن روما ميلانو أثينا فيينا الدار البيضاء بيروت أسطنبول أديس أبابا جده دبى الشارقه الرياض وأبوظبى".

وبلغت رحلات السفر 76 وأقلت على متنها 6966 راكب من جنسيات مختلفة، فى حين استقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 76 رحلة أقلت على متنها 9138 راكب قادمين من عدة وجهات دولية منها "واشنطن لندن باريس ملانو روما أثينا فيينا لندن باريس".

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية الى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

وأشار إلى إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتباراً من 1 سبتمبر، وإلى حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدنى، نوهت بأنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب ) معفيين من تقديم شهادة تحليل الPCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وكانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الشركة كشفت خلال بيان لها، أنه يمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر.