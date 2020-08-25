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"مصر للطيران" تسيّر غدا 29 رحلة إلى أمستردام وباريس ولندن وميلانو

كتب:

أيمن حمزة
02:48 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير غدا 29 رحلة « امستردام وباريس و لندن و ميلانو واسطنبول»

مصر للطيران تسير غدا 29 رحلة « امستردام وباريس و لندن و ميلانو واسطنبول»

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران" عن جدول رحلاتها اليومي، مشيرة إلى أنها ستسير غدًا الأربعاء 29 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي" و5 رحلات استثنائية إلى كل من "أبها، الرياض، جدة، المدينة المنورة، عمان، مسقط"، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان والأقصر، و3 رحلات شحن جوي.

وأوضحت الشركة خلال بيان لها، اليوم، أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها ما يقرب من 2100 راكب من جنسيات مختلفة.

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