النيابة تحجز طفلا قاد "سيارة كسح" ودهس آخر بالمنوفية

أمرت نيابة تلا بحجز طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، أسبوعًا، لقيادته سيارة كسح للصرف الصحي ودهسه طفلًا آخر في قرية زنارة، ما أدى إلى مصرعه.

كانت سيارة كسح قد قامت بدهس طفل يبلغ من العمل 9 سنوات أثناء لعبه أمام منزله، حيث سقط أسفل العجلة الأخيرة للسيارة، وقام الطفل السائق بتسليم نفسه لمركز شرطه تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية زنارة بعد وفاة الطفل، مطالبين بضرورة متابعة تلك السيارات، والتأكد من عدم قيادة الأطفال لها، حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.