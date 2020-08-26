"التعليم العالي": اليوم آخر أيام تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق

أكد السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن اليوم هو آخر أيام تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية وسيتم إغلاق الموقع أمام الطلاب فى السابعة مساء ويتوقف تسجيل الرغبات، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول حتى أمس بلغ 137 ألف طالب وطالبة.

المشرف على مكتب التنسيق: 137 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى أمس

وأوضح «عطا»، لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية للتنسيق ستنطلق عقب الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى لها، لافتاً إلى أنه يحق لطلاب المرحلة الأولى المتخلفين عن تسجيل رغباتهم التسجيل فى المرحلة الثانية للتنسيق وفقاً للكليات المتاحة بهذه المرحلة.

"الشناوى": نظام الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة سيكون بالساعات المعتمدة

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوى، مساعد وزير التعليم العالى لشئون العلاقات الخارجية، أن نظام اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والملك سلمان بفروعها الثلاثة»، تتمثل فى الاختبارات المتعلقة باللغة والمهارات والقدرات الشخصية وفقاً لتخصصات البرنامج المتقدم له الطالب للالتحاق، موضحاً أن نظام الدراسة بالجامعات الأهلية الثلاث سيكون «الساعات المعتمدة»، فضلاً عن تطبيق النظام الجديد القائم على «التعليم الهجين».

وأضاف «الشناوى»، لـ«الوطن»، أن نظام الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة يعتمد على التطلع للوظائف المستقبلية ومتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، من خلال برامج علمية تستشرف سوق العمل بعد 5 سنوات من الآن.

الجامعات الخاصة: تجهيز قوائم أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبى

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن هناك عدداً من الجامعات انتهت من تجهيز القوائم المتعلقة بأعداد المقبولين بالكليات للقطاع الطبى للإعلان عنها فور الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وفقاً للحد الأدنى لأقل الحاصلين على المجموع التراكمى للثانوية العامة من خلال «التنسيق الداخلى»، مشيراً إلى أن ارتفاع شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة أدى إلى وجود إقبال كبير على كليات الجامعات الخاصة.

من ناحية أخرى، تبدأ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مطلع أكتوبر القادم، فى استقبال أول دفعة للطلاب المنضمين لقسم الذكاء الاصطناعى بكلية تكنولوجيا المعلومات على مستوى الجامعات الخاصة.

وقال الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، إن ذلك سيتم من خلال الالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالى لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، مشيراً إلى أنها تتمتع بقدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، وتمتلك أعضاء هيئة التدريس، مكنتها من إنشاء قسم للذكاء الاصطناعى بكلية تكنولوجيا المعلومات.

وأعلن «العزازى» عن بدء الدراسة بقسم الذكاء الاصطناعى بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بداية من شهر أكتوبر 2020، مؤكداً أنه سيقوم بتعليم الطلاب والباحثين فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتطبيقاتها فى شتى نواحى الحياة والقطاعات.

وأكد الدكتور هانى حرب، عميد الكلية، أن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعى إضافة جديدة للأقسام العلمية التى تمتلكها كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر، حيث يعد قسم الذكاء الاصطناعى القسم الثالث بالكلية، بجانب قسمى نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن هناك عدداً كبيراً من الطلاب المصريين والعرب الناجحين فى «الثانوية العامة» للعام الحالى، من ذوى المجاميع الكبيرة، تقدموا بأوراقهم للالتحاق بكليات القمة بالجامعة لحجز مكان داخلها، خصوصاً فى كليات «الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطرى، والهندسة، والعلاج الطبيعى، والتكنولوجيا الحيوية»، موضحاً أن عملية تسجيل الرغبات ما زالت مستمرة فى مكتب «إدارة شئون الطلبة» داخل الحرم الجامعى.

وأسدلت جامعة القاهرة، أمس، الستار على امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية للعام الجامعى 2019/2020 بعد مرور 7 أسابيع على انطلاق الامتحانات فى 11 يوليو الماضى، التى أجريت وفقاً لنظام الامتحانات الموضوعية التى تقيس القدرات المختلفة للطلاب، وتجمع بين الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية القصيرة، وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل، ولم يتبق إلا بعض الاختبارات العملية.

"الخشت": امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة مرت بسهولة ويسر

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة مرت بسهولة ويسر، وتم وضع الجداول واللجوء إلى حلول عديدة لعدم أداء الامتحانات فى الخيام، ما وفر ملايين الجنيهات وحمى المشاركين من أخطار وجود أعداد كبيرة فى خيام تتعارض مع شروط وقواعد الحماية المدنية.

وأضاف: «تدخلنا بشكل فورى عند ظهور مشكلة وتم حلها فوراً بقرارات حاسمة واحتوائية، والإجراءات الاستباقية الصارمة منعت أى معوقات طوال فترة الامتحانات، ولم يتم رصد أى مشكلات من شأنها التأثير على انتظام الامتحانات، حيث تم وضع خطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعى لتقليل الكثافة الطلابية وفقاً لأقصى درجات الاحتراز الممكنة».

وأكد أن امتحانات طلاب الفرق النهائية شهدت التزاماً تاماً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الاحترازية الدقيقة التى اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، حيث تم التشديد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون فيها لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور الخشت أن 10 كليات أعلنت بالفعل نتائج امتحانات طلاب الفرق النهائية بعد الانتهاء من عملية التصحيح الإلكترونى والرصد التى بدأت فور الانتهاء من كل امتحان. كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئياً وتستكمل بقيتها خلال الأيام القادمة مثل كليتى التمريض والآداب، على أن تعلن باقى نتائج الكليات تباعاً بحد أقصى نهاية أغسطس الجارى.