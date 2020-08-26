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مصر للطيران تسير اليوم 29 رحلة داخليا وخارجيا

كتب:

أيمن حمزة
07:20 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير اليوم 29 رحلة لعدة وجهات حول العالم تقل على متنها 2500 مسافر

مصر للطيران تسير اليوم 29 رحلة لعدة وجهات حول العالم تقل على متنها 2500 مسافر

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران"، أنها ستسير اليوم الأربعاء، 29 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك".

وأضافت الشركة في بيان، أنه من المقرر تسيير رحلتين جويتين إلى "دبي، أبوظبي" و5 رحلات استثنائية إلى كل من "أبها، الرياض، جدة، المدينة المنورة، عمان، مسقط"، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى "شرم الشيخ"، ورحلتين داخلتين إلى "الغردقة"، ورحلة واحدة إلى كل من "أسوان والأقصر"، هذا بخلاف 3 رحلات شحن جوي.

ولفتت الشركة إلى أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها حوالي 2500 مسافر من جنسيات مختلفة.

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