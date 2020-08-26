مطار القاهرة يستقبل اليوم 122 رحلة سفر ووصول

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 60 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 7 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية وعربية وإفريقية، تقل على متنها نحو 6 آلاف راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول نحو 13 آلف راكب على متن 122 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ويتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كل مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبية" قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، مشيرا إلى إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتبارا من 1 سبتمبر، وإلى حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدني، نوهت إلى أنه وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات "سواء المصريين أو الأجانب" معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكشفت الشركة خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر.