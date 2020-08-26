الأرصاد: غدا أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس، غدا الخميس، انخفاض بدرجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80%.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وفي الجنوب يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 37 والصغرى 25، وقنا العظمى 39 والصغرى 26، والأقصر العظمى 41 والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 والصغرى 26.