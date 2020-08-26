تشميع مصنع مخصبات زراعية بالسادات وضبط سيارة محملة بمبيدات بالمنوفية

أكد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بتشميع مصنع مخصبات زراعية غير مرخص بمدينة السادات، وضبط أكثر من 17 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر، ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة، مشيرًا إلى التحفظ على المضبوطات وخط الإنتاج، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وفى ذات السياق، تم ضبط سيارة محملة بالمبيدات والمخصبات الزراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة وهى فى طريقها للتوزيع والبيع، حيث تم ضبط 812 عبوة مختلفة الأحجام والأوزان والأصناف، وتم التحفظ على السيارة بمحتوياتها، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي هذا في إطار دور مديرية الزراعة الرقابى فى ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية، وحفاظًا على البيئة وصحة المواطن وسلامة الغذاء.