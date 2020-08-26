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النيابة تأمر بحبس أب اغتصب ابنته لمدة 3 سنوات بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
04:50 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أمرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، بحبس أب يدعي "عماد.م.ا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ابنته الطفلة من الدبر، لمدة 3 سنوات، في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وبمواجهة الأب في التحقيقات، اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين تعرض الطفلة للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسي عليها، فيما أكدت مصادر أن الطفلة من مواليد عام 2005، وكان الأب يغتصبها على مدار 3 أعوام من الدبر.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على أب اغتصب ابنته البالغ عمرها 15 عامًا من الخلف، وحُرر محضر بالواقعة يحمل رقم  2418.

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