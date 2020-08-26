مصادر بـ"مصر للطيران": غدا أعلى كثافة تشغيل رحلات دولية وداخلية

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران" عن جدول رحلاتها اليومي، ليوم غد الخميس.

وأوضحت الشركة أنها ستسير 40 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، بروكسل، تونس، الخرطوم، نادجامينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، بغداد، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، وبيروت"، و7 رحلات استثنائية إلى كل من "جدة، لاجوس، الرياض، المدينة المنورة، الدمام"، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من "شرم الشيخ، والغردقة" ورحلة داخلية إلى كل من الأقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلى طابا بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.

وأوضحت الشركة خلال بيان لها اليوم، أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها ما يقرب من 3500 راكب من مختلف الجنسيات.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر مطلعة بالشركة خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن غدا الخميس سيشهد أعلى كثافة تشغيل رحلات طيران دولية وداخلية، منذ بداية يوليو الماضي، مشيرا إلى أن رحلات الشركة لم تتجاوز الـ39 رحلة جوية خلال الشهرين الماضيين، بينما بلغت عدد الرحلات اليوم لـ40 رحلة جوية.

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، مشيرا إلى أنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتباراً من 1 سبتمبر، وإلى حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدنى، نوهت بأنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) معفيون من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وكانت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" أعلنت عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الشركة كشفت خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .